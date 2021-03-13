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فورد مافريك 2022 تظهر بالشكل التخيلي

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من بدء إنتاج فورد مافريك الجديدة في مصنع الشركة بالمكسيك، ظهرت البيك أب الصغيرة في تصميم تخيلي جديد من الموقع الروسي Kolesa.

التصميم التوقعي مستوحى من التسريبات المتكررة للبيك أب، مع العلم أن الاسم الإعلامي المتداول “مافريك” غير مؤكد رسمياً من قِبل فورد للوقت الحالي.

وتشارك مافريك المنصة مع برونكو إسبورت وإسكيب، مع إنتاج الثلاثة في نفس المصنع المكسيكي .. وتتميز مافريك بتصميمها عن موديلات البيك أب الأخرى لفورد مثل رينجر، خاصة في تصميم المصابيح الأمامية على شكل C والشبك الأمامي الأسود وشكل الجنوط.

وتشير التقارير لانطلاق مافريك بمحركين إيكوبوست سعة 1.5 أو 2.0 لتر، مع دفع أمامي أو كلي حسب الفئة.. وستكشف فورد عن البيك أب الجديدة قريباً فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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