أسعار سيارات لاند روفر 2021 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد طرازات لاند روفر من بين أفخم وأغلى السيارات الموجودة في السوق المصرية التس استقبلت مجموعة متميزة من موديلاتها لعام 2021.

وجمع موقع hatla2ee الموديلات التي تتوفر من ماركة لاند روفر للبيع بالسوق المصرية، مع الكشف عن أسعارها الرسمية وأبرز مواصفاتها.

ومن ضمن هذه الموديلات، طراز لاند روفر ديسكفرى سبورت، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة اتوماتيك HSE 2021 التي تعمل بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وبسعر 1,390 مليون جنيه.







وطراز لاند روفر رنج روفر إيفوك، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئة وحيدة هي فئة اتوماتيك SE 2021، ويعمل الطراز بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وطرح للبيع بسعر 1.450 مليون جنيه.





وطراز لاند روفر ديفندر، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي اتوماتيك / P300 2021، التي تعمل بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,595 مليون جنيه.

والفئة الأعلى هي فئة اتوماتيك / P400 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 2,030 مليون جنيه.





وطراز لاند روفر فيلار، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية ثلاث فئات، الافتتاحية هي فئة اتوماتيك / P250 R DYNAMIC SE 2021، التي تعمل بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,699 مليون جنيه.

والفئة الأعلى هي فئة اتوماتيك / P300 R DYNAMIC HSE 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,999 مليون جنيه.





وهناك أيضا طراز لاند روفر ديسكفري، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة اتوماتيك 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,700 مليون جنيه.

والفئة الأعلى هي فئة اوتوماتيك / LUXURY 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 2,390 مليون جنيه.





وطراز لاند روفر رنج روفر فوج، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 5 فئات، الافتتاحية هي فئة اتوماتيك 2020، التي تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 3,390 مليون جنيه.

والفئة الأعلى هي فئة اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 2020 التي تعمل بمحرك بقوة 5000 سي سي تربو، وتكلفتها 4,950 مليون جنيه.



