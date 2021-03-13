القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعد تحجر فرامل السيارة من المشكلات التي قد تؤدي إلى التعرُّض للحوادث، ومن الضروري للغاية معرفة أسباب تحجر فرامل السيارة لحل المشكلة.

فرامل السيارة من الأجزاء الهامة جدا والتي يجب الحفاظ على سلامتها دائما، ويعتبر تحجر فرامل السيارة من المشكلات الخطيرة التي من الممكن أن تتعرض إليها السيارة، ولهذا نستعرض أهم أسباب تحجر فرامل السيارة.





أسباب تحجر الفرامل:

تلف خرطوم مساعدة الفرامل

عند تحجر دواسة الفرامل بالسيارة يجب الحرص على فحص خرطوم مساعدة الفرامل المتصل بمؤازر الفرامل أو ما يسمى بالسيرفو، حيث أن تلف هذا الخرطوم أو تحركه من مكانه يؤدي إلى التصلب في دواسة الفرامل، مما يؤدي إلى التعرض إلى الحوادث ولهذا يجب التأكد من سلامته بشكل مستمر.

تلف مؤازر الفرامل:

مؤازر الفرامل له وظيفة مهمة بالسيارة حيث أنه يساعد على التقليل من الجهد الناتج عن الضغط على الفرامل، وعند تلف المؤازر فإن دواسة الفرامل تتعرض للتحجر، ولهذا يجب عند تلفه سرعة تغييره.





تلف صمام عدم الرجوع:

صمام عدم الرجوع في السيارة أو منظم ضغط الوقود هو المسؤول عن الحفاظ على الضغط المناسب للوقود بالسيارة مما يضمن عمل البخاخات بالشكل السليم، وعند تلف هذا الصمام فإنه يؤدي إلى التحجر في فرامل السيارة، ولهذا يجب العمل على علاج هذا التلف فورا.

وجود مشكلة في التخلخل:

المؤازر يحصل على التخلخل الضروري لعمله من خلال مجمع السحب Manifold Vacuum، وهذا عندما يكون صمام الخانق أقل من الفتحة ليصبح السحب في مكبس الهواء أسرع من سريان الهواء.

ويعتمد التخلخل على مقدار الفتحة الموجودة بالخانق وسعة المحرك، والحالة الميكانيكية للمحرك، ولهذا عند وجود مشكلة في التخلخل فإنها تؤدي إلى تحجر الفرامل.