أسرع 9 سيارات كهربائية في 2021.. حضور قوي لطرازات تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر السرعة العالية من السمات التي يبحث عنها المقبلين على شراء سيارات كهربائية كونها تضمن لهم نطاق سير طويل بشحنة البطارية الواحدة.

موقع "أوتو كار" جمع قائمة تضم السيارات الكهربائية الأعلى في سرعتها وتتوفر للبيع بالأسواق خلال عام 2021.

ومن ضمنها طراز RS E-tron GT Quattro الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 637 حصانا ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.





وطراز تسلا موديل 3 الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 449 حصانا ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.





وطراز لوتس Evija الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 1923 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلا أقل من ثلاث ثواني.





وطراز Nio EP9 الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 1341 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





وطراز تسلا موديل X الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 778 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





وطراز بورش Taycan Turbo S الكهربائي العامل بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 162 ميلا في الساعة.





وطراز تسلا موديل S الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 1100 حصان، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.





وطراز Faraday Future FF91 الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 1035 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 2.2 ثانية.





وطراز Pininfarina Battista الكهربائي العامل بمحرك ينتج قوة 1877 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال ثانيتين.



