بالصور.. أغرب 8 تصميمات عرفتها السيارات الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم السيارات العديد من الغرائب على مستوى الشكل والمضمون، بيد أن التصميم هو أحد أكثر الأمور اللافتة للنظر حينما يتجاوز المعقول.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، جمع قائمة تضم السيارات الرياضية صاحبة أغرب التصميمات التي شهدها تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة تصميم كان من أغرب التصميمات الرياضية في تاريخ صناعة السيارات، لموديل باسم Covini C6W، وكان من السيارات الرياضية النادرة المزودة بـ 6 عجلات.







ومن ماركة مرسيدس، طرح عام 1978 طراز رياضي بتصميم خارجي غريب، هو طراز Isdera Imperator، والذي لم يقدر له الطرح للبيع بالأسواق وعرف فقط كموديل كونسبت اختباري.





ومن ماركة بي إم دبليو ضمت القائمة، طراز آخر رياضي غريب الطلة هو Z1 الذي طرح دون أبواب جانبية.





من بعده، جاء طراز DeLorean DMC-12 وهو من أشهر السيارات الرياضية التي طرحت في حقبة الثمانينيات، بتصميم غريب بأبواب تفتح للأعلى.





ومن ماركة ياماها اليابانية، ضمت القائمة طراز Yamaha OX99-11، وهو طراز رياضي غريب التصميم، حيث كانت قمرة القيادة به تشبه قمرة القيادة بالطائرات وتتوفر بها مساحة لشخص واحد فقط.





وتصميم آخر كان من أغرب تصميمات السيارات الرياضية، طرح به طراز لوتس "إيوروبا" عام 1966، حيث حمل من الخلف حقيبة ذات تصميم غير تقليدي.





وطراز باسم Consulier GTP وهو طراز أمريكي رياضي بقمرة قيادة صغيرة الحجم وتصميم خارجي يحتوي على العديد من فتحات التهوية الداعمة للسيارة عند الانطلاق على أقصى سرعة.





وطراز مشابه في تصميمه لسيارة الرجل الوطواط، هو Panoz Esperante GTR-1 الذي طرح بمحرك V8 سعة 6 لترات.



