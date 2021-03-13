أغلى 10 سيارات شيفروليه كورفيت في التاريخ.. شاهد تصميماتها المذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحظى طراز شيفروليه كورفيت بمكانة متميزة بين السيارات الرياضية على مدار تاريخه الحافل بتصنيع أكثر من 1.5 مليون نسخة.

موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات، جمع قائمة تضم النسخ الأغلى التي بيعت من طراز كورفيت على مدار تاريخه، والتي يظهر من خلال صورها مدى الحرفية المذهلة في التصميم.

وضمت القائمة، نسخة كورفيت L88 Convertible موديل عام 1969، والتي سبق أن بيعت بسعر 577,500 دولار.







ونسخة طراز كورفيت Chevrolet Corvette Convertible موديل عام 1953، والتي بيعت بسعر 660 ألف دولار.





ونسخة طراز كورفيت Corvette ZL-1 موديل عام 1969، التي بيعت مقابل 1.4 مليون دولار.

وعملت هذه النسخة بمحرك V8 بسرعة قصوى تصل لـ 127 ميلا في الساعة.





ونسخة طراز كورفيت Corvette Rondine موديل عام 1963، التي بيعت مقابل 1.76 مليون دولار، وكانت تعمل بمحرك V8 ينتج قوة 360 حصانا.





ونسخة طراز كورفيت Corvette L88 Corvette Convertible موديل عام 1967، التي بيعت بسعر 1.8 مليون دولار.





وأيضا، نسخة طراز كورفيت Corvette Rebel Convertible Race Car موديل عام 1969، التي بيعت بتكلفة 2.86 مليون دولار.





ونسخة طراز كورفيت Corvette Stingray C8 موديل عام 2020، التي بيعت مقابل 3 ملايين دولار.





ونسخة طراز كورفيت Corvette L88 Corvette Convertible موديل عام 1967، التي بيعت مقابل 3.2 مليون دولار، وهي تعمل بمحرك فئة V8 ينتج قوة 430 حصانا.





ونسخة طراز كورفيت Corvette L88 Corvette Convertible موديل عام 1967 التي بيعت مقابل 3.4 مليون دولار.





وفي ختام القائمة، جاءت نسخة طراز كورفيت Corvette L88 Coupe موديل عام 1967 التي بيعت مقابل 3.85 مليون دولار.



