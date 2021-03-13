تصاعد احتجاجات العراقيين بالنجف.. ومطالب بإقالة المحافظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قطع محتجون عراقيون، اليوم السبت، جسر الإسكان بمدينة النجف، للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، بسبب اتهامات بالفساد والتقصير في أداء المهام.

وقال مصدر أمني، إن "المحتجين قطعوا جسر الإسكان للمطالبة بإقالة المحافظ".



يأتي ذلك ضمن موجة احتجاجات جديدة، انطلقت أخيرا في بضع محافظات، تستهدف إقالة المحافظين، بسبب ما يقول المحتجون إنه تقصير في أداء المهام، وتفشي الفساد المالي والإداري.

وتجددت المظاهرات المطالبة بإقالة محافظة النجف رافعين شعارات مناهضة للحكومة المحلية التي يترأسها الياسري، الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، وتسلم المنصب في 2015.

وطالب المتظاهرون بتفعيل قانون الأحزاب، وإبعاد التدخل الخارجي عن القرار العراقي، فضلا عن تطبيق قوانين مكافحة الفساد.

ومنذ عدة أيام تشهد محافظات واسط وبابل والديوانية، احتجاجات واسعة للمطالبة بإقالة المحافظين، وتعيين آخرين مستقلين، وبعيدا عن تأثير الأحزاب، إذ نجح المحتجون في إجبار محافظ ذي قار، ناظم الوائلي على تقديم استقالته وتم تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي بديلا عنه.