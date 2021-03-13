السلام مع طالبان.. أفغانستان تقرر المشاركة بـ"مؤتمر موسكو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة الأفغانية، السبت، إنها ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه أمريكا، والآخر ترعاه روسيا.

وقال مسؤولون محليون إنه من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا الخميس المقبل، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه واشنطن الشهر القادم.



وتوقفت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب في تصريحات صحفية، "ستشارك الحكومة الأفغانية في كل من مؤتمري موسكو وتركيا".

وقال محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة تلقت دعوة من موسكو لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستحضر أم لا، ولم تدل طالبان بأي تعليق على المؤتمر المقترح في تركيا.

تأتي تلك الجهود قبل أزمة تلوح في الأفق مع اقتراب موعد الأول من مايو/ آيار لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وفي الوقت الذي تراجع فيه الولايات المتحدة تعهداتها العسكرية.

وفي خطاب إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من الشهر الجاري، أعطى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دفعة جديدة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وطلب من تركيا استضافة اجتماع على مستوى عال "للجانبين خلال الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام".

وكتب بلينكن إلى القادة الأفغان يقول إن الولايات المتحدة "تبحث الانسحاب الكامل للقوات بحلول الأول من مايو/ آيار كما تبحث خيارات أخرى".

وتعتزم روسيا عقد مؤتمر حول أفغانستان في موسكو يوم 18 مارس/ آذار ودعت إليه عددا من الأطراف من بينها الحكومة الأفغانية وسياسيين لدفع العملية السياسية في وقت تكثف فيه واشنطن أيضا جهودها الدبلوماسية.