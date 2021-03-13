دراسة هولندية تكشف "مفاجأة" بشان السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف دراسة عن تقدم هولندا في ترتيب الدول المستخدمة للسيارات الكهربائية، بعد ارتفاع نسب شراء السيارات الكهربائية الجديدة خلال 2020.

ووفق موقع "ذا نكست ويب"، فإن نسبة السيارات الكهربائية الموثقة عند شرائها جديدة ارتفعت لتصل إلى 21% من إجمالي نسبة مبيعات السيارات في هولندا خلال العام الماضي.

كما ارتفعت نسبة شراء السيارات الكهربائية الهجينة plug-in hybrid إلى 4%.



وأوضح الموقع أن هذا التطور في معدل شراء السيارات الكهربائية يعود للتسهيلات التي تقدمها الدولة الهولندية للمقبلين على شراء السيارات الكهربائية، خاصة التي تتبع فئة BEV الكهربائية بالكامل.

ومن هذه التسهيلات، توفير هذه السيارات بتكلفة مدعمة من الدولة الهولندية، فمن حق المواطن الهولندي أن يسترد قيمة 4 آلاف يورو من قيمة السيارة الكهربائية BEV عند شرائها جديدة، و2000 يورو يستردها من قيمة السيارة الهجينة عند شرائها جديدة.