أسعار سيارات ماركة "ساوايست" الصينية في مصر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن السيارات الصينية المتميزة المتوفرة بالسوق المصرية، تأتي ماركة "ساوايست" التي يُطرح منها طرازان هما DX3 وDX7.

وقدم موقع hatla2ee التكلفة الرسمية التي تطرح بها موديلات ماركة ساوايست بالسوق المصرية، والفئات التي تتوفر منها وأبرز مواصفاتها.

وبدأ الموقع بطراز ساوايست DX3، الذي تتوفر منه للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021، عدد 6 فئات بأسعار مختلفة.



الفئة الافتتاحية هي مانيوال / DISTINGUISHED 2021، تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 239 ألفا و900 جنيه.

ثم فئة أتوماتيك / DISTINGUISHED (FULLOPTION) 2021، تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 285 ألف جنيه.

أما فئة أتوماتيك / DISTINGUISHED (FULLOPTION) / SPORT 2021، والتي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 290 ألف جنيه.

وجاءت فئة أتوماتيك / DISTINGUISHED 2S 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، بتكلفة 295 ألف جنيه.

ثم فئة أتوماتيك / ROYAL (TOPLINE) 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 315 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / FLAGSHIP (TOPLINE) 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 343 ألف جنيه.





من بعده، كشف الموقع عن تكلفة طراز DX7 من ماركة ساوايست بالسوق المصرية، والذي يتوفر منه 3 فئات.

الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / ELITE (FULL OPTION) 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 350 ألف جنيه.

ثم فئة أتوماتيك / HONORABLE 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 385 ألف جنيه.

وأعلى فئة من هذا الطراز تتوفر بالسوق المصرية، هي فئة أتوماتيك / FLAGSHIP 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 410 آلاف جنيه.



