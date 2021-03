فورد إف 150 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها بالشكل الإنتاجي لأول مرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد F-150 الكهربائية الجديدة كلياً أثناء اختبارها بالجسد الإنتاجي لأول مرة.. مع العلم أن جميع الصور التجسسية والفيديوهات التشويقية السابقة استخدمت جسد F-150 القياسية بمولد كهربائي.

التمويهات تخفي التصميم الخارجي بشكل جيد، ولكن يمكن التعرف على البيك أب كـ F-150 بدون اختلافات جذرية عن النسخ القياسية بمحركات الاحتراق الداخلي.

من الغالب حصول البيك أب على شبك أمامي حصري وشريط أمامي LED ضوئي بعرض المقدمة بالكامل ضمن لمسات أخرى فريدة.

وقد أكدت فورد على بدء إنتاج F150 الكهربائية في منتصف 2022 مع انطلاقها في نهاية العام القادم كموديل 2023.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin