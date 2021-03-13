الشعار التاسع لـ"رينو" في 120 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كيا وبيجو وأوبل وفولكسفاجن، والآن تنضم رينو لقائمة ماركات السيارات الكبرى التي أقدمت على تغيير شعارها الرسمي في السنوات الأخيرة.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الشركة الفرنسية أعلنت رسميا عن نيتها تغيير شعارها الرسمي بداية من عام 2022.

ونوهت رينو عن تغيير شعارها للمرة الأولى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حين عرضت تصميمات تصورية بشكل حصري عبر 5 سيارات كنماذج اختبارية غير مخصصة للعرض حتى الآن.







كما لم تعلن رينو حتى الآن عن الطراز صاحب الحظ السعيد الذي سيسجل في تاريخ الماركة، كأول من يحمل شعارها الجديد رسميا مع بداية العام المقبل.

وللحفاظ على السرية، لوحظ تستر رينو على منطقة الشعار بسياراتها التي تختبرها الآن بتغطيتها بأغلفة مموهة تخفي شكلها.

وكان الظهور الأول للشعار الحالي لماركة رينو في عام 1992، وسبقته 7 شعارات تغير خلالها الشعار من عام 1900، وحتى عام 1972، حين ظهر الشعار الذي استبدل بالشعار الحالي الذي ظهر للمرة الأولى عام 1992.