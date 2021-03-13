تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

استقرار الريال السعودي

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق، وعودة، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.145 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع.

تسوية دعاوى الغاز

نجحت مصر في تسوية جميع الدعاوى القضائية الدولية بخصوص قطاع الغاز، ما يمهد الطريق لتحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، عن سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوي جميع الدعاوى بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس).

وتسوي تلك الاتفاقيات النزاعات السابقة بين جميع الأطراف والتي نشأت منذ نحو 8 سنوات.

وتضمن تلك الاتفاقيات استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، وهي ركن أساسي في استراتيجية مصر للبروز كمركز إقليمي للطاقة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو15.645 جنيه للشراء، و15.745جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.83 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند نحو 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع.

استثمارات

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية عن حجم التمويلات لبرامج دعم المرأة بقطاعات التعليم والصحة.

وبلغت التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.