أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 13 مارس 2021.. تحرك بطيء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم السبت 13 مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وصعدت أسعار الذهب، أمس الجمعة - ختام تعاملات الأسبوع -، وسجلت أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، بفضل الدولار.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 207.86 ريال (55.43 دولار)، مقابل، 207.61 ريال (55.36 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 181.87 ريال (48.50 دولار)، مقابل نحو 181.66 ريال (48.44 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.89 ريال (41.57 دولار)، مقابل، نحو 155.71 ريال (41.52 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات السبت نحو 121.25 ريال (32.33 دولار)، مقابل 121.11 ريال (32.30 دولار)، أمس الجمعة.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6468.75 ريال (1725 دولارا)، مقابل، 6461.25 ريال (1723 دولارا)، في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1454.99 ريال (388 دولارا)، مقابل، نحو 1453.30 ريال (387.55 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية أمس الجمعة بنسبة 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.

في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا ضد زيادة التضخم التي قد تأتي في أعقاب إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من بعض الإقبال على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو/ تموز.