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60 عاما في الأسواق.. احتفال خاص من جاجوار بطراز E-TYPE

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل جاجوار البريطانية بمرور 60 عاما على طرح طرازها الكلاسيكي الأنيق، E-Type، بطرحها لتشكيلة موديلات توثق بها هذه الذكرى.

ونقل موقع "موتور وان" لقطات لتشكيلة الموديلات الخاصة التي تطرحها جاجوار احتفالا بالذكرى الستين على طرح طراز E-Type، الذي كان ظهوره الأول في 15 مارس/آذار 1961.



وستتوفر تشكيلة الموديلات الخاصة لهذه الذكرى بمسمى تجاري، E-Type 60 Collection، وستتكون من 6 سيارات فئة كوبيه، و6 سيارات فئة "رودستر".

وذلك مع تحديث محركات هذه النسخ، بحيث يصبح سعة 3.8 لتر، بـ6 أسطوانات، وينتج قوة 265 حصانا.


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MO Nasa

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