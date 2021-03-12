موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة مرسيدس وملك التوفير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

استدعت شركة مرسيدس الألمانية نحو 264 ألف سيارة على مستوى العالم، بسبب خلل بنظام الحماية من الحرائق.

في زحمة سيارات 2021 أصبح المستهلك يبحث عن الحداثة والتكلفة البسيطة، في التقرير التالي نستعرض أرخص موديلات 2021.. وإليك القائمة..

تتوفر بالأسواق خلال 2021 مجموعة من السيارات الكهربائية التي تتمتع بالسمة الأهم للمستهلك عند الشراء وهي نطاق السير الطويل.

رغم جائحة كورونا فإن أسواق السيارات شهدت رواجا الفترة الأخيرة، ونرصد في التقرير التالي بالأرقام مبيعات ملوك السيارات في 5 قارات.