أفضل تصاميم داخليات السيارات خلال السبعينيات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنافست شركات السيارات في سبعينيات القرن الماضي على تقديم أفضل مقصورات السيارات لجذب أكبر قدر من المستهلكين، فكانت النتيجة طرح مجموعة متميزة من السيارات تمتلك مقصورات جذابة.

لذا نستعرض لكم قائمة تضم السيارات صاحبة أجمل تصميم داخلي من التي طرحت في حقبة السبعينيات، وهي كما يلي:

– فورد موستنج ماخ 1

طرحت فورد سيارتها موستنج ماخ 1 والتي تمتلك تصميم داخلية مميز في الفترة بين عام 1971 وحتى عام 1973، وكانت من الموديلات العاملة بمحرك V8.

– دودج دارت هانج 10

طرحت دودج سيارتها دارت هانج 10 بتصميم داخلي فخم، وكانت تتوفر بمحرك فئة V8 بقوة 245 حصان.

– بويك ريفيرا

طرحت بويك الجيل الثاني المتميز من سيارتها بويك ريفيرا، وتوفرت للبيع في الفترة بين عام 1971 وحتى عام 1973.

– شيفروليه كمارو

طرحت شيفروليه هذا الجيل الجذاب من كمارو في حقبة السبعينيات، ولقد امتلكت صالون داخلي فخم، وتوفرت بمحرك V8 بقوة 350.

– AMC Rebel Machine

يعد طراز AMC Rebel Machine، من الموديلات الجذابة من السيارات ثنائية الأبواب، وعمل بمحرك ينتج قوة 390 حصان، من فئة V8.

– Sebring Vanguard CitiCar

تمتع هذا الطراز النادر بتصميم داخلي متميز، ولقد تم تزويده بمجموعة من التقنيات التي كانت نادرة في هذه الفترة، وطرح هذا الطراز للمرة الأولى عام 1974.

– كاديلاك “إلدورادو”

ضمت القائمة أيضاً الجيل التاسع من طراز كاديلاك “إلدورادو”، الذي توفر بتصميم داخلي كان من أفخم تصميمات صالونات السيارات في السبعينات.