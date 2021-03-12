عرض تمويل سانج يونج كوراندو بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من عبدالله صالح البازعي على سيارات سانچ يونچ الكورية، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، على سيارة سانج يونج كوراندو.

السيارة المشمولة في العرض:

سانج يونج كوراندو

مزايا العرض:

بدون دفعة اولى

بدون رسوم ادارية

هامش ربح منخفض 1.99%

شروط العرض: