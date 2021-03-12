ملوك الأسواق في 5 قارات.. السيارات الأعلى مبيعا وسط الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم جائحة كورونا إلا أن أسواق السيارات شهدت رواجا الفترة الأخيرة، ونرصد في التقرير التالي بالأرقام مبيعات ملوك السيارات في 5 قارات.

على الرغم مما شهده العالم من أزمات طاحنة بسبب تفشي جائحة كورونا، وما كان لها من تأثير مباشر على صناعة السيارات، كان لبعض الموديلات رواجا في الأسواق الكبرى أكثر من غيرها بتصدرها لقوائم المبيعات.

وجمع موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات التي كانت الأعلى مبيعا بكبرى أسواق السيارات خلال العام الماضي.

وفي العراق، وكان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز كيا "سورينتو"، الذي بيعت منه 7518 ألف سيارة.





أما في المغرب، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز داسيا "دوكر"، الذي بيعت منه 10,347 ألف سيارة.





وبهولندا، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز كيا "نيرو"، الذي بيعت منه 11,880 ألف سيارة.





وفي الأرجنتين، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو شاحنة تويوتا " Hilux"، الذي بيعت منه 19,064 ألف سيارة.





أما في مصر، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو شاحنة شيفروليه " T-Series"، الذي بيعت منه 20,713 ألف سيارة.





وفي الفلبين، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو شاحنة تويوتا " Vios"، الذي بيعت منه 25,290 ألف سيارة.





وفي المملكة العربية السعودية، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو شاحنة هيونداي " إلنترا"، الذي بيعت منه 26,853 ألف سيارة.





وفي إندونيسيا، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز هوندا " بريو"، الذي بيعت منه 40,879 ألف سيارة.





وفي بريطانيا، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز فورد " فيستا"، الذي بيعت منه 49,174 ألف سيارة.





وفي إيطاليا، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز فيات " باندا"، الذي بيعت منه 110,465 ألف سيارة.





وفي روسيا، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز لادا " جرانتا"، الذي بيعت منه 126,112 ألف سيارة.





وفي الصين، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو طراز نيسان " Sylphy"، الذي بيعت منه 542,725 ألف سيارة.





وفي الولايات المتحدة، كان الطراز الأكثر مبيعا بها خلال العام الماضي هو شاحنة فورد " F-Series"، الذي بيعت منه 787,372 ألف سيارة.



