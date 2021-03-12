سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 12 مارس 2021.. مسار صعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة في تعاملات السوق السوداء، وكبّد الليرة مستوى هبوط تاريخيا جديدا.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى قمة قياسية جديدة عند 10800 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، مقابل 10645 ليرة للشراء و10688 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.

ودخل الوضع الاقتصادي في لبنان نفقا مظلما لا تعرف نهايته مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة.

ويقترب سعر الدولار في لبنان من 11 ألف ليرة تحت سقف من الفوضى بالسوق وجشع التجار.

والمشكلة الأكبر تكمن في عدم قدرة الدولة على وضع حد لهذا الانفلات نتيجة شحّ العملة الخضراء في السوق وتراجع الاحتياطي في المصرف المركزي الذي لا يزال يقدم الدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية عبر سعر الصرف السابق الذي كان محددا بـ 1500 ليرة فقط.

وهو ما فتح الباب أمام التهريب، بينما حدد ما يعرف بـ "سعر صرف المنصة" في المصارف، أي تلك التي يسمح للبنانيين سحب ودائعهم بالعملة الخضراء، عند سعر الـ 3990 ليرة لبنانية.

وفيما يربط محللون وخبراء كل ما يحصل بالوضع السياسي المتعثر أساسيا معتبرين أن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى والأهم اليوم تشكيل الحكومة الذي لا يزال يتسابق الفرقاء على حصصها، ما سيؤدي بالتأكيد إلى انفراج اقتصادي في الداخل إضافة إلى فتح باب المساعدات الدولية.

وانطلقت الثلاثاء الماضي حملة احتجاجات شعبية الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية.

ومساء الإثنين، أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس/آذار الحالي، مضيفا: "قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وتتنامى مشاعر الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية بعد أن تآكلت رواتبهم بفعل انهيار العملة، مقابل تصاعد الاضطرابات وتفشي الجريمة.

وفي تعليقات صريحة على نحو غير معتاد، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون إن تحذيراته من أن الضغط المادي والمعنوي على الجنود ربما يؤدي إلى "انفجار"، لم تجد آذانا مصغية.

وقبل أيام، هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني بالاعتكاف إذا كان يشكل ضغطاً باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعد أن بات لبنان على حافة الانفجار، داعيا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.