أفضل السيارات الكهربائية في 2021.. "البطارية" تضع تسلا S على القمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالأسواق خلال 2021، مجموعة من السيارات الكهربائية التي تتمتع بالسمة الأهم للمستهلك عند الشراء وهي نطاق السير الطويل.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات الكهربائية ذات أطول نطاق سير في العالم وتتوفر بالأسواق الكبرى للسيارات خلال العام الجاري.

وضمت القائمة، طراز فولفو "بولستر 2"، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 292 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.







تلاه طراز أودي " Audi e-tron GT quattro"، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 298 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





ثم طراز هيونداي " Kona Electric"، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





كما تضم القائمة طراز فولكسفاجن " ID 4"، بنطاق سير يصل حتى مسافة 310 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





إضافة إلى طراز سكودا " Enyaq iV"، بنطاق سير يصل حتى مسافة 316 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز فولكسفاجن " ID 3"، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 336 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز تسلا موديل X ، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 348 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز تسلا موديل 3 ، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 360 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز فورد Mustang Mach-E ، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 379 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





وفي ختام القائمة، جاء طراز تسلا موديل S ، العامل بمحرك كهربائي، ذو نطاق سير يصل حتى مسافة 408 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.



