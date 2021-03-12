"الأرجون" يجبر "مرسيدس" لاستدعاء ربع مليون سيارة.. الموديلات قد تصدمك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت شركة مرسيدس الألمانية نحو 264 ألف سيارة على مستوى العالم، بسبب خلل بنظام الحماية من الحرائق.

وأكد متحدث باسم الشركة الخميس، أن المسألة تتعلق بوصلة معيبة في خطوط الغاز فيما يُعْرَف باسم نظام تفريغ الأكسيجين.

وتستخدم هذه الوصلة لتوزيع غاز الأرجون في حال وقوع حادث حتى لا يشتعل غاز التبريد R1234yf في حال اختلاطه بأجزاء المحرك الساخنة.

وحسب المكتب الاتحادي للمركبات، فإن الاستدعاء سيسري على 264 ألف و393 سيارة طراز سي كلاس، وجي إل سي من إنتاج الفترة بين 2016 حتى 2020، منها 120 ألف و766 سيارة في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يتم فحص السيارات في الورش لإصلاح الأعطال المحتملة في وصلات الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دايملر (المالكة لعلامة مرسيدس) كانت قد رفضت لفترة طويلة استخدام غاز التبريد R1234yf، وكانت دايملر ترى أن هناك خطرا في نشوء غازات سامة في حال حدوث اشتعال في حادث على سبيل المثال.

وكان هذا بالتحديد هو السبب في أن تطور الشركة نظام تفريغ الأكسيجين، ووفقا للمتحدث فإن هذا النظام لم يعد ضروريا في السيارات الحالية بسبب اختلاف بنيتها تماما.