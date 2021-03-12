موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قائمة بأفضل تصميمات وأفخم الطرازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

حظي الصالون الداخلي للسيارات بقدر كبير من الاهتمام من قبل المصنعين في السبعينيات، فكانت النتيجة، طرح مجموعة متميزة ألهمت أجيال متعاقبة.

اقترنت سمة الفخامة والرفاهية في عالم السيارات بماركة رولز رويس لعقود، ولم يمنع ذلك توفر عدد من الماركات الأخرى بنفس القدر من الفخامة.

ضمن السيارات الألمانية المتوفرة للسوق المصرية، تطرح ماركة أوبل مجموعة متميزة من السيارات من مختلف الفئات للسوق بمصر خلال عام 2021.

أعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق أيقونتها DS9 الفارهة خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 47 ألفا و550 يورو.

أعلنت شركة أودي الألمانية، اليوم الخميس، عن طرح سيارتها Q4 E-Tron الكهربائية، في يونيو/حزيران المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

تعد السيارات العاملة بنظام الدفع الخلفي، الأرخص في قيمتها بسوق السيارات المستعملة على مستوى العالم.. إليك القائمة

للمقبلين على خوض تجربة اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى، جمع موقع "هوت كارز" قائمة نصح بها السائقين كخيار أمثل.

عام 2021، أصبح عام منافسة الشاحنات الكهربائية بإمتياز، لما سيشهد من طرح شاحنات كهربائية عرفت بأنها الأهم والأقوى على مستوى العالم،

من غرائب عالم صناعة السيارات، أن شهدت طرح مجموعة من الموديلات التي تحمل أسماء تجارية كانت الأطول على الإطلاق.

طرحت فورد نسخة أكثر ذكاء من الشاحنة إف سوبر ديوتي، السياررة الجديدة صلبة ولا تحتاج إلى إصلاح.. تعرف على شاحنة المستحيل

