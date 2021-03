هيونداي ستطرح ميني فان جديدة كلياً بتصميم “مشابه لسفينة فضاء”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شوقت هيونداي لـ “ستاريا” ميني فان الجديدة كلياً مع اقتراب تدشينها، وستحل السيارة محل موديلات آي ماكس \ H1 \ ستاريكس، وستتوفر في أسواق محددة.

وستأتي الميني فان الجديدة بتصميم خارجي غير تقليدي وصفته هيونداي بـ “مشابه لسفينة فضاء”، وتشمل مزاياها شريط LED أمامي بعرض السيارة بأكملها ونوافذ كبيرة ومصابيح خلفية رأسية بتصميم مميز وأبواب خلفية منزلقة.

بالانتقال للمقصورة، نرى شاشة مركزية لمسية كبيرة في منتصف لوحة القيادة، ولا نلاحظ شاشة مواجهة للسائق، ما يشير إلى أن الشاشة المركزية ستتكفل بمعظم وظائف السيارة.

وستكشف هيونداي المزيد من التفاصيل والمواصفات التقنية للميني فان الجديدة كلياً خلال أسابيع.

