كانو الأمريكية تدشن بيك أب كهربائية عالية الأداء بقوة 608 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – “كانو” هي علامة أمريكية كهربائية ناشئة تم تأسيسها في نهاية 2017، وقد كشفت الشركة لتوها عن بيك أب كهربائية جديدة بلغة تصميم خاصة بالعلامة وأداء بالغ القوة، خاصة بالنسبة لبيك أب بهذا الحجم.

وتأتي البيك أب الجديدة بجنوط 18 إنش وإطارات مجهزة للتضاريس الوعرة، وبالإمكان إطالة الصندوق الخلفي من 1.8 إلى 2.4 متر بسهولة، مع توافر مصابيح خلفية ثانوية وأبواب خلفية إضافية.

وتشمل مزايا الموديل نظام تقسيم الصندوق الخلفي لتنظيم الشحنات، وطاولة عمل خلفية قابلة للطي، ومقابس كهربائية في الصندوق الخلفي والمزيد.

وتعتمد البيك أب على مولد كهربائي بقوة تبلغ 608 حصان للفئة الأعلى أداءً، وعزم 746 نيوتن متر ومدى صافي 322 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع تعهد الشركة بتحسين المدى إلى حوالي 500 كيلومتر خلال العامين القادمين.

