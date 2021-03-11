عرض تمويل سانج يونج تيفولي بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من عبدالله صالح البازعي على سيارات سانچ يونچ الكورية، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، على سيارة سانج يونج تيفولي.

السيارة المشمولة في العرض:

سانج يونج تيفولي

مزايا العرض:

بدون دفعة اولى

بدون رسوم ادارية

هامش ربح منخفض 1.99%

شروط العرض:

هذا العرض ينتهي في 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية

ضمان المصنع 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر

صيانة مجانية لمدة سنة مفتوحة الكيلومترات

الصيانة المتنقلة التي تصلك في أي مكان بالرياض

خدمة مساعدة على الطريق لـ 5 سنوات

صور السيارة: