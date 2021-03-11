موديلات فريدة في عالم صناعة السيارات لسبب غريب.. أطول الأسماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من غرائب عالم صناعة السيارات، أن شهدت طرح مجموعة من الموديلات التي تحمل أسماء تجارية كانت الأطول على الإطلاق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم الموديلات صاحبة أطول الاسماء من مختلف ماركات صناعة السيارات وطرحت عبر تاريخ الصناعة.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز من ماركة بورش الألمانية، وطرح بأحد أطول الأسماء في صناعة السيارات، هو طراز باسم Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.







ومن ماركة لاند روفر، ضمت القائمة طراز يحمل أحد أطول الأسماء في عالم صناعة السيارات هو طراز Range Rover Evoque 2.0 TD4 E-Capability 4x4 HSE Dynamic.





ومن ماركة لينكولن الأمريكية، ضمت القائمة طراز Lincoln Continental Mark V Landau Four Door Hardtop الكلاسيكي، الذي طرح بمحرك V8 بسعة 7.0 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 3 سرعات.





ومن ماركة هوندا اليابانية، ضمت القائمة طراز Honda Wonderful Open-Hearted Wagon التابع لفئات minivan.





طراز آخر من ماركة لاند روفر، جاء ضمن القائمة باسم Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition، يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 550 حصان.





ومن ماركة بي إم دبليو ضمت القائمة طراز باسم Individual M760Li XDrive Model V12 Excellence THE NEXT 100 YEARS، هو من الموديلات صاحبة أطول الأسماء في عالم السيارات.





من بعده، ضمت القائمة طراز نيسان Skyline GT-R R34 V-Spec II Special Color Midnight Purple III الرياضي.





ومن ماركة تويوتا اليابانية ضمت القائمة طراز Toyota Estima Emina Lucida G Luxury Joyful Canopy، من فئات MINIVAN.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door First Edition من ماركة مرسيدس، والذي توفرت منه مجموعة متميزة من الفئات ويحمل واحدا من أطول الأسماء في عالم صناعة السيارات.



