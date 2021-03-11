بخلاف رولز رويس.. هذه هي أفخم سيارات فارهة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترنت سمة الفخامة والرفاهية في عالم السيارات بماركة رولز رويس لعقود، ولم يمنع ذلك توفر عدد من الماركات الأخرى بنفس القدر من الفخامة.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز موديلات السيارات الفخمة، بخلاف موديلات رولز رويس، وتتوفر من ماركات أخرى قادرة على منافسة موديلات الماركة البريطانية العريقة.

وضمت القائمة، طراز مرسيدس، Mercedes-Maybach S Class، وهو من أفخم السيارات التي تطرحها ماركة مرسيدس، ويتوفر منه للبيع عدد محدود من النسخ.، وتتخطى تكلفته الـ200,000 ألف دولار.







ومن ماركة بنتلي البريطانية، يتوفر طراز يضاهي في فخامته سيارات رولز رويس الفارهة، هو طراز Bentley Mulsanne، ويحظى إلى جانب ما يتمتع به من فخامة بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5 ثواني.





من بعده، ضمت القائمة طراز Aurus Senat من ماركة "أوروس" الروسية، وهو موديل فخم سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدامه كطرازه الرئاسي الرسمي.





ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز "سينشري" الفخم، الذي عرف كطراز رسمي لإمبراطور اليابان، ويتمتع بقدر كبير من الرفاهية يضاهي موديلات رولز رويس.





وجاء ضمن القائمة طراز صيني الصنع، هو طراز Honqi L5 الذي يتمتع بقدر كبير من الفخامة الداخلية، وتصل تكلفته الحالية لـ760,000 ألف دولار.





من بعده ضمت القائمة، من ماركة بنتلي طراز Bentley Mulliner Bacalar الفخم، وهو النسخة الأكثر فخامة من طراز Continental GT.





طراز آخر من مرسيدس جاء ضمن القائمة هو طراز Mercedes-Maybach G650 Landaulet، الذي يتمتع بفخامة تضاهي سيارات رولز رويس ويتوفر ضمن فئات SUV.





في ختام القائمة، جاء طراز لاند روفر Land Rover Range Rover LWB SV Autobiography ضمن أبرز السيارات الفخمة في عالم صناعة السيارات ويعمل بمحرك ينتج قوة 543 حصان.



