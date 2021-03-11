ما يجب فعله عند ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات أحياناً إلى بعض المشاكل والأعطال أثناء قيادة سياراتهم على الطرق، ويعد ارتفاع حرارة المحرك من أخطر هذه المشاكل، حيث أنه قد يسبب تلف المحرك، مما يستدعي إنفاق أموالاً باهظة لإصلاح هذه المشكلة.

ولخطورة هذه المشكلة نستعرض لكم اليوم التصرف الصحيح لمواجهة ارتفاع حرارة المحرك أثناء القيادة، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

1– عدم غلق تشغيل المحرك

بعض السائقين يصابون بالارتباك فور ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ومن ثم يقومون بغلق تشغيل المحرك، وهو بالتأكيد تصرف خاطئ حيث أن كثير من السيارات عند غلق تشغيل المحرك تتوقف المكابح والمقود عن العمل، ما قد يسبب حوادث سير.

2– التوجه للحارة اليمنى من الطريق

يجب عند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك التوجه على الفور للحارة اليمنى المخصصة للسرعات البطيئة في الطريق والسير فيها.

3– التوقف بالسيارة في مكان آمن

يجب اختيار مكان آمن سريعاً، وإيقاف تشغيل السيارة تمامًا لأن الإستمرار في القيادة في هذه الحالة سيزيد من تفاقم المشكلة، وقد يصل إلى تلف المحرك بالكامل.

4- عدم فتح علبة المياه أو الردياتير

إرتفاع الحرارة يخلق ضغطاً كبيراً داخل نظام التبريد، وفتح غطاء علبة المياه أو الردياتير، قد يوفر مخرجاً لهذا الضغط، بمعنى آخر سائل التبريد الذي تتعدى حرارته الـ 100 درجة سوف يخرج بقوة، وقد يصطدم بوجهك أو يديك، وينتج عن ذلك حروقاً من الدرجة الثانية تستوجب تدخل طبي.

5– طلب المساعدة

يجب عدم قيادة السيارة مرة أخرى بعد تبريدها، حيث أن سبب العطل لا يزال قائماً، وبالتأكيد سترتفع درجة حرارة السيارة، ويجب طلب المساعدة ونقل السيارة من خلال شاحنة مخصصة لمركز الصيانة.