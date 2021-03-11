5 شائعات خاطئة حول طرق توفير استهلاك الوقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يسعى الكثير من قائدي السيارات إلى البحث عن طرق فعالة تساعدهم على خفض استهلاك الوقود في سياراتهم بهدف توفير النفقات، وتنتشر في مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الشائعات حول طرق وإجراءات تساهم في تقليل استهلاك الوقود، فما هي مدى صحتها؟

1- الشائعة: استخدام بنزين 95 يخفض الاستهلاك في السيارة

– الحقيقة: يجب استخدام البنزين الذي أوصت به الشركة المنتجة، سواء كان البنزين 95 أو 91.

2- الشائعة: تغيير مصفاة الهواء يساعد في خفض استهلاك الوقود.

– الحقيقة: تغيير مصفاة الهواء لن يؤثر على استهلاك الوقود، حيث أن محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً.

3- الشائعة: عدم استخدام مكيف السيارة يخفض استهلاك الوقود بنسبة عالية.

– الحقيقة: فتح النوافذ أثناء القيادة يرفع معدل مقاومة جسم السيارة للهواء، ويزيد الجهد على المحرك وبالتالي يسبب زيادة في استهلاك الوقود خاصة عند القيادة بسرعات عالية في الرحلات الطويلة.

4- الشائعة: استخدام أجهزة توفير الوقود يخفض الاستهلاك.

– الحقيقة: أن أجهزة توفير الوقود قد تشكل عبئاً مادياً، وليس لها تأثير يذكر في توفير الاستهلاك.

5- الشائعة: تعبئة إطارات السيارات بالهواء بشكل كبير يوفر استهلاك الوقود، لأنه يقلل من عملية احتكاكها بالأرض، مما يسهل عمل المحرك.

– الحقيقة: أن تعبئة الإطارات بشكل كبير لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، ولكنه يزيد من مخاطر انزلاق السيارة بسبب التقليل من فعالية عملية الكبح.