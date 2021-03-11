رئيس تويوتا يحذر أبل: صناعة السيارات ليست بالسهلة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصدر رئيس تويوتا، أكيو تويودا، تحذيراً لأبل حول خططها لدخول صناعة السيارات: مجال السيارات أعقد بكثير من مجرد تطوير التقنيات اللازمة لإنتاجهم.

وأردف تويودا: “صناعة السيارات ترحب بدخول شركات جديدة في المجال، ولكن بعد صنع أول سيارة، عليهم الاستعداد للتعامل مع العملاء وتغيرات السوق على مدار عقود”.

وقد تفاعلت شركات السيارات مع أخبار تطوير أبل لسيارة كهربائية ذاتية القيادة مع بحث العملاق التقني عن شريك للتعاون في صنع السيارة.. مع توقعات بتدشينها على هيئة سيارة اختبارية في نهاية 2021.

وقد تعاقدت أبل مع عدد من مصممي بي ام دبليو وتيسلا السابقين لتطوير السيارة، وقد أشارت تقارير إلى تأخر الموديل الإنتاجي النهائي لـ 2025 على الأقل قبل طرحه في الأسواق.