عرض الجميح على الشراء النقدي لسيارة شيفروليه بليزر

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، ولا تفوت عروض الشراء على سيارة شيفروليه بليزر.
السيارة المشمولة في العرض:
- شيفروليه بليزر 2LT 2020
تفاصيل العرض:
- السعر النقدي: 107,900 ريال (لا يشمل الضريبة)
- ضمان 3 سنوات / 100,000 كلم (أيهما يأتي أولاً)
- خدمة المساعدة على الطريق
الشروط والأحكام:
- يسري العرض من 4 فبراير حتى 31 مارس 2021 أو حتى نفاد الكمية
- فقط لعملاء الشراء النقدي ولا تنطبق على برامج التمويل مالم يذكر خلاف ذلك
- الكميات محدودة
- الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة
- صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع
- تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات
- تطبق الشروط والأحكام