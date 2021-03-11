عرض الجميح على الشراء النقدي لسيارة شيفروليه بليزر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، ولا تفوت عروض الشراء على سيارة شيفروليه بليزر.

السيارة المشمولة في العرض:

شيفروليه بليزر 2LT 2020

تفاصيل العرض:

السعر النقدي: 107,900 ريال (لا يشمل الضريبة)

ضمان 3 سنوات / 100,000 كلم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة المساعدة على الطريق

الشروط والأحكام: