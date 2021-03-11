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عرض الجميح على الشراء النقدي لسيارة شيفروليه بليزر

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، ولا تفوت عروض الشراء على سيارة شيفروليه بليزر.

السيارة المشمولة في العرض:

  • شيفروليه بليزر 2LT 2020

تفاصيل العرض:

  • السعر النقدي: 107,900 ريال (لا يشمل الضريبة)
  • ضمان 3 سنوات / 100,000 كلم (أيهما يأتي أولاً)
  • خدمة المساعدة على الطريق

الشروط والأحكام:

  • يسري العرض من 4 فبراير حتى 31 مارس 2021 أو حتى نفاد الكمية
  • فقط لعملاء الشراء النقدي ولا تنطبق على برامج التمويل مالم يذكر خلاف ذلك
  • الكميات محدودة
  • الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة
  • صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع
  • تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات
  • تطبق الشروط والأحكام
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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