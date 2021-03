تجربة قيادة كيا نيرو 2021 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كيا نيرو هي كروس أوفر هجينة صغيرة الحجم دشنتها كيا للمرة الأولى في عام 2016، وكانت تستند حينها إلى سيارة اختبارية تحمل نفس الاسم كشفت عنها كيا في معرض فرانكفورت للسيارات 2013، من تصميم بيتر شراير في استوديو تصميم الشركة بفرانكفورت، والسيارة التي نختبرها اليوم هي موديل 2021، والتي دشنتها الشركة بالمملكة لدى وكالة كيا الجبر.

الشكل الخارجي

تتمتع السيارة بمظهر أنيق وهادئ تعزز حضورها كسيارة كروس أوفر هايبرد صديقة للبيئة، حيث تتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED أيضاً، مع فتحة سقف في الفئات الأعلى، وتأتي أيضاً بجنوط مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية يُمكن طيها آلياً، تحمل إشارات انعطاف، وسكك سقف ونسافات طين، ويُمكنك أيضاً رؤية الحساسات الأمامية والخلفية الهامة لوسائل مساعدة السائق، كما تتمتع بلمسات كرومية تعزز مظهرها الأنيق مثل المقابض الكرومية.

وهاكم بعض الأرقام الهامة المتعلقة بالسيارة:

الطول 4,355 مم

العرض 1,805 مم

الارتفاع 1,545 مم مع حمالة السقف

طول قاعدة العجلات 2,700 مم

وزن السيارة: 1,748 كجم

الارتفاع عن الأرض 160 مم

المحرك

تستمد كيا نيرو 2021 قوتها من محرك هجين يشتمل على محرك كابا 4 سلندر سعة 1.6 لتر بنظام حقن الوقود المباشر، يولد قوة 105 حصان، مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم يولد قوة 43 حصان، ونظام دفع أمامي، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات والذي يوفر ديناميكية مع استجابة نقل سريعة وشعور بالتوجيه.

ويستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطارية الليثيوم أيون المكوثر خفيفة الوزن، بقدة 1.56 كيلووات/س موضوعة بشكل آمن أسفل المقاعد الخلفية، كما تتميز السيارة بنظام المكابح التجديدية، والذي يعمل على شحن البطارية بتحويل الطاقة الحركية عند التباطؤ أو التوقف إلى طاقة كهربائية، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، بمعدل استهلاك 24 كيلومتر لكل 1 لتر.

الشكل الداخلي والمميزات

في الداخل.. تتمتع كيا نيرو بمقصورة أنيقة وهادئة تسع لـ 5 رُكاب في صفين من المقاعد، مع مقاعد جلد أو قماش حسب الفئة، مع إمكانية التحكم في كرسي السائق كهربائياً، كما استخدمت كيا الجلود لتغطية العديد من أجزائها مثل المقود وعصا ناقل الحركة، ويتوفر مسند وسط خلفي، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 لزيادة مساحة التخزين الخلفية.

وبالنسبة لمزايا المقصورة، فتأتي بزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مع دخول ذكي وزر تشغيل المحرك، بالإضافة إلى البلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، واتصال يو اس بي، كما يُمكنك التحكم بالصوت من المقود، ولزيادة الراحة، تأتي السيارة بمكيف أوتوماتيك مع مُكيف خلفي.

تتمتع كيا نيرو أيضاً بشاشة لمسية مقاس 8 بوصة، مع مخرج يو اس بي، ومرايا داخلية تعتيم آلي، وشاحن لاسلكي لهاتفك الذكي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لمساعدتك أثناء ركن سيارتك.

التقنيات والراحة

تحصل السيارة على العديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل على وسائد هوائية أمامية (للسائق والراكب) ومثبت سرعة، مع تحكم بالسرعة من المقود، وفرامل إيقاف بالقدم، وقفل أمان يدوي للأطفال، كما تتميز بنظام تحذير المسافة الأمامية أثناء الركن، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، مع تحذير الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الانطلاق على التلال، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني.

الفئات والأسعار

وفي الختام، تتوفر كيا نيرو 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل كيا الجبر بالأسعار التالية:

كيا نيرو DAAP بسعر 100,737 ريال

كيا نيرو DAAR بسعر 108,902 ريال

كيا نيرو DAAQ بسعر 108,902 ريال

