تعرف على شروط ورسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن رسوم وشروط تجديد استمارة سيارة خصوصي.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “كم رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي؟”، وأجـاب المرور السعودي موضحًا أن رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي 300 ريال لمدة ثلاث سنوات و100 ريال عن كل سنة تطويف، وكانت قد أوضحت إدارة المرور أن شروط تجديد استمارة السيارة، تشتمل على الآتي:

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

– سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف “عن كل سنة تأخير 100 ريال”.

– التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.