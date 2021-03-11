"كانون" في مواجهة "سايبر ترك".. شاحنة خارقة جديدة تهدد أيقونة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عام 2021، أصبح عام منافسة الشاحنات الكهربائية بإمتياز، لما سيشهد من طرح شاحنات كهربائية عرفت بأنها الأهم والأقوى على مستوى العالم،

وضمن هذه الشاحنات: هامر GMC، وشاحنة تسلا سايبر ترك، وشاحنة Rivian R1T.

وتنضم للقائمة شاحنة كهربائية جديدة، أعلنت عنها رسميا الماركة الأمريكية المصنعة لها، هي ماركة "كانون" ومقرها مدينة لوس أنجلوس، وتحمل الشاحنة الاسم نفسه لماركتها.





ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للشاحنة الخارقة الجديدة، التي ستشعل المنافسة بسوق الشاحنات الكهربائية، لما تتمتع به من مواصفات استثنائية.

وستعمل الشاحنة بمحرك كهربائي ينتج قوة تعادل قوة محركات السيارات الرياضية، تصل لـ 600 حصان، كما ستمد الشاحنة بالطاقة بطاريات، تمكن محركها من قطع مسافة حتى 200 ميل على شحنة واحدة.









بالإضافة لدعم الشاحنة لنظام دفع رباعي، وعزم دوران 550 لفة/قد، وقدرة حملها للأوزان بحقيبتها الخلفية تصل حتى 816 كيلوجرام.

ولن تطرح الشاحنة للبيع بالأسواق قبل حلول 2023، الذي تحدد كموعد رسمي لوصول أول نسخة منها للشوارع.



