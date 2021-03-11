أفضل سيارات رياضية للمبتدئين.. 7 تجارب مميزة لعشاق السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمقبلين على خوض تجربة اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى، جمع موقع "هوت كارز" قائمة نصح بها السائقين كخيار أمثل.

وضمت القائمة مجموعة متميزة من الموديلات من مختلف الماركات، وجاء في مقدمتها، طراز فورد موستانج، وهو من السيارات الرياضية التي تتمتع بسهولة وسلاسة في قيادتها وتصلح لأن تكون تجربة أولى مميزة لعشاق السيارات الرياضية.

وطرحت النسخة الأحدث من هذا الطراز لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 310 حصان بسعة 2.3 لتر.





ومن ماركة مازدا، نصح الموقع باقتناء طراز MX5 Miata، الذي اعتبره من الموديلات التي ستمثل تجربة مميزة للمقبلين على اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى.





وطراز Genesis Coupe، وهو من الموديلات الرياضية المتوفرة من ماركة جينيسيس الفخمة، وهو من السيارات التي تتوفر حاليا كطراز مستعمل فقط، نظرا لأن تصنيع توقف منذ عام 2016.





من بعده، ضمت القائمة طراز رياضي متميزة من ماركة فولكسفاجن طرح ضمن فئات سيدان عالية الأداء، هو طراز Volkswagen Jetta GLI.





وطراز هاتش باك، من موديلات هيونداي الجديدة هو طراز "فيلوستر"، التي تتوفر نسخته الجديدة لعام 2021 بمحرك رياضي قوي، ويتمتع بسهولة في القيادة يجعله من السيارات الرياضية التي تصلح لأن تكون مناسبة كتجربة أولى لقيادة هذا النوع من السيارات.





من بعده، ضمت القائمة من سيارات فورد، طراز Ford Fiesta ST، وهو من موديلات هاتش باك الرياضية عالية الأداء المتوفرة بالأسواق، وتعمل بمحرك ينتج قوة 197 حصان.





ومن السيارات الهاتش باك، ضمت القائمة أيضا طراز رياضي من ماركة فولكسفاجن هو طراز جولف GTI، يعتبر من السيارات التي تمثل تجربة مميزة للمقبلين على شراء سيارة رياضية للمرة الأولى لسهولة قيادته.



