أرخص سيارات الدفع الخلفي المستعملة.. دودج و"بي إم" بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد السيارات العاملة بنظام الدفع الخلفي، الأرخص في قيمتها بسوق السيارات المستعملة على مستوى العالم.. إليك القائمة

وعرفت السيارات العاملة بنظام دفع خلفي AWD كواحدة من السيارات ذات الأداء العالي بعالم السيارات، وتتوفر مجموعة متميزة من هذا النوع من السيارات من مختلف الماركات الكبرى حاليا بسوق السيارات المستعملة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات العاملة بنظام دفع خلفي، وتعتبر الأرخص في قيمتها في سوق السيارات المستعملة حاليا على مستوى العالم لما شهدته من تراجع في قيمتها السوقية.

وضمت القائمة، طراز سوبارو Impreza WRX STi الذي طرحته ماركته اليابانية لعام 2007، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 16,219 دولارا.





وطراز مازدا Mazda3 Hatchback AWD الذي طرحته ماركته اليابانية لعام 2019، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 17,440 دولارا.





وطراز دودج Dodge Charger SXTAWD الذي طرحته ماركته الأمريكية لعام 2021، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 29,995 دولارا.





وطراز بي إم دبليو BMW 230i XDrive Coupe AWD الذي طرحته ماركته الألمانية لعام 2017، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 27,535 دولارا.





وطراز نيسان Nissan GT-R AWD الذي طرحته ماركته اليابانية لعام 2009، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 35 ألف دولار.





وطراز فورد Ford Focus RS AWD الذي طرحته ماركته الأمريكية لعام 2016، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 28,982 دولارا.





وطراز أودي Audi TTS Quattro Premium Coupe AWD الذي طرحته ماركته الألمانية لعام 2010، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 14,745 دولارا.





وفي ختام القائمة، يأتي طراز ميتسوبيشي Mitsubishi 3000GT VR-4 AWD الذي طرحته ماركته الألمانية لعام 1999، ويتوفر حاليا كطراز عامل بنظام دفع خلفي بقيمة 10 آلاف دولار.



