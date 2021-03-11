تسريب هوندا سيفيك 2022 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور هوندا سيفيك سيدان 2022 الجديدة كلياً في الصين.. ويُذكر أن هوندا كشفت عن نسخة اختبارية للجيل الجديد في نوفمبر الماضي، ويبدو أن الموديل الإنتاجي لن يختلف بشكل ملحوظ عنها.

ويتميز الموديل الإنتاجي عن النسخة الاختبارية بلمسات خفيفة مثل مصابيح الضباب ووضعية المرايا الجانبية وبعض اللمسات الجمالية المختلفة في الخلفية.

وقد أكدت هوندا أن داخلية السيارة ستكون مختلفة بشكل جذري عن سيفيك الحالية، بشاشة لمسية أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية وتصميم جديد للوحة القيادة ومقود مختلف وتقنيات سلامة جديدة.

وسيتم إنتاج هوندا سيفيك 2022 الجيل 11 في مصنع Greensburg للعلامة في ولاية إنديانا الأمريكية.