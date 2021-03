جيب واجونير وجراند واجونير 2022 الإنتاجية تنطلقان رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جيب الستار عن الموديلات الإنتاجية لواجونير وجراند واجونير 2022 SUV كاملة الحجم بعد تدشين النسخة الاختبارية العام الماضي.. ويبدأ سعر واجونير الجديدة من 58,000 دولار (217,000 ريال) قبل الضرائب وستنافس شيفروليه تاهو وفورد اكسبيديشن وتويوتا سيكويا.

بينما يبدأ سعر جراند واجونير من 87,000 دولار (326,000 ريال) بداخلية أفخم ومحرك V8 أكبر ونظام دفع رباعي قياسي، لتمثل السيارة منافسة مباشرة لكاديلاك اسكاليد وجمس يوكون دينالي ولينكون نافيجيتور ولكزس LX.

وتتمتع السيارتين بتصميم قوي ومهيب، مع شبك أمامي مائل للأمام ونوافذ خلفية كبيرة ومصابيح أمامية LED، مع لمسات كروم أنيقة في مختلف أنحاء الخارجية.

وتأتي السيارتان بداخلية فاخرة عصرية تشمل لوحة عدادات رقمية 10.3 إنش في واجونير، و12.3 إنش في جراند واجونير، وشاشات لمسية كبيرة طافئة فوق لوحة القيادة وجلود نابا الفاخرة القياسية في جميع الفئات.

وتعتمد واجونير على محرك V8 سعة 5.7 لتر بتقنية هايبرد خفيفة وقوة إجمالية 392 حصان وعزم دوران 548 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع خلفي قياسي، وتتوفر الواجونير بدفع رباعي اختياري، مع قدرتها على سحب 4500 كيلوجرام بحد أقصى.

وتتميز جراند واجونير بمحرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 617 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع رباعي ونظام تعليق هوائي قياسي لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.

وقد فتحت جيب باب الطلب على السيارتين بالفعل من الآن مع بدء التوصيل في الصيف القادم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin