أودي تقتحم "الطرق الوعرة" بسيارة كهربائية.. قدرات فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي الألمانية، اليوم الخميس، عن طرح سيارتها Q4 E-Tron الكهربائية، في يونيو/حزيران المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة سيارات الطرق الوعرة المدمجة، تأتي بطول 4.60 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.76 متر، ما يجعلها تتمتع بالرحابة وسعة حمولة تصل إلى 1490 لترا مع إتاحة العديد من الحلول الجديدة لمساحة التخزين في الداخل، والتي طالت حوامل الزجاجات الموجودة حاليا في الأبواب.



وقامت أودي أيضا بتوسيع نظام الملتيميديا؛ حيث تقدم الآن وضمن باقة التجهيزات الاختيارية ما يسمى بشاشة AR-HUD بتقنية الواقع المعزز لعرض المعلومات المتعلقة بمحيط السيارة على الزجاج الأمامي وفي مجال رؤية السائق.

ولم تفصح أودي بعد عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء ومدى سير وقيم استهلاك السيارة الكهربائية Q4 E-Tron الجديدة.

ومنتصف شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الشركة الألمانية عن توسعة باقة سياراتها الكهربائية بالموديلين E-Tron GT و RS E-Tron GT الجديدين بأسعار تبدأ من 99 ألفا و800 يورو و138 ألفا و200 يورو.

وأوضحت أن نظام الدفع يعتمد على محركين كهربائيين بقوة 350 كيلووات/476 حصانا أو 440 كيلووات/598 حصانا.

ويتم تغذية المحركات الكهربائية بواسطة بطارية، من المفترض أن تتيح مدى سير بحد أقصى 488 كلم لكلا الإصدارين. ويتم شحن 80% من سعة البطارية مرة أخرى خلال 23 دقيقة في ظل الظروف المثالية.

وبالإضافة إلى نظام الدفع الجديد، هناك تجهيزات جديدة في المقصورة الداخلية مع شاشات عرض كبيرة وتقليل المفاتيح. وبفضل قاعدة عجلات بطول 2.90 متر، توفر السيارة مساحة رحبة بالمقصورة الداخلية وسعة تخزين 405 لتر، وموضعي تخزين في المقدمة يمكنهما استيعاب 81 لتر.