أسعار سيارات "أوبل" في مصر.. باقة ألمانية واسعة الانتشار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن السيارات الألمانية المتوفرة للسوق المصرية، تطرح ماركة أوبل مجموعة متميزة من السيارات من مختلف الفئات للسوق بمصر خلال عام 2021.

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم السيارات التي توفرها ماركة أوبل بالسوق المصرية وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية خلال العام الجاري.

وضمت القائمة، طراز أوبل "أسترا" الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أتوماتيك / هاي لاين 2021 العاملة بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 320 ألف جنيه.







كما تضم القائمة طراز أوبل "كروس لاند" الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / ELEGANCE 2020 العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها 324,990 ألف جنيه، والفئة الأعلى هي فئة اوتوماتيك / TOP LINE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي تربو، وتكلفتها 364,990 ألف جنيه.





إضافة إلى طراز أوبل "كروس لاند الشكل الجديد" الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / ELEGANCE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي تربو، وتكلفتها 334,990 ألف جنيه، والفئة الأعلى هي فئة اوتوماتيك / TOP LINE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي تربو، وتكلفتها 364,990 ألف جنيه.





وطراز أوبل "جراند لاند" الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية ثلاث فئات، الافتتاحية هي فئة اوتوماتيك / ELEGANCE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو، وتكلفتها 454,990 ألف جنيه، والفئة الأعلى هي فئة أوتوماتيك / TOP LINE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو، وتكلفتها 529,990 ألف جنيه.





وطراز أوبل "أنسيجنيا" الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية ثلاث فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / ELEGANCE / GRAND SPORT 2020 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 470 ألف جنيه، والفئة الأعلى هي فئة اتوماتيك / GRAND SPORT / TOP LINE 2020 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 559,990 ألف جنيه.



