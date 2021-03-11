ستروين تشعل الصيف مبكرا.. أول صورة لـDS9

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق أيقونتها DS9 الفارهة خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 47 ألف و550 يورو.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة ستروين الفرنسية، اليوم الخميس، أن الصالون الفاخرة تظهر بطول 4.93 متر، وتزدان بالكثير من الحليات المصنوعة من الكروم والأضواء الفخمة في كل مكان وتجهيزات مريحة للغاية.

وتقف السيارة الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2.90 متر، ما يجعلها توفر المزيد من المساحة والرحابة خاصة فيما يخص المقاعد الخلفية.

ومن تجهيزات الراحة مجموعة التعليق الإلكتروني، والتي تقوم بضبط ممتصات الصدمات وفقا لحالة الطريق وبشكل مسبق، وكذلك مقاعد التدليك المكيفة في الخلف. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام الرؤية الليلية.





وتعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين Plug-in بقوة تصل إلى 165 كيلوواط/225 حصانا، ومدى سير يصل إلى 60 كلم. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بفضل دفعها الهجين 1.6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 35جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت الشركة الفرنسية النقاب عن سيارتها المدمجة DS4 الجديدة، التي تمتاز بخطوط تصميمية متفردة تجمع بين سمات موديلات الصالون والكوبيه وSUV.

وأوضحت أن السيارة المدمجة DS4 الجديدة تأتي بطول 4.40 متر وارتفاع 1.47 متر، وتقف على عجلات بقياس حتى 20 بوصة.

وعلى الصعيد الخارجي تتألق السيارة بكشافات ضوء نهاري لافتة للأنظار وتزدان بعناصر من الكروم أو تكتسي باللون الأسود، في حين تمتاز المقصورة الداخلية بعدادات رقمية والقليل من الأزرار.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة DS4 الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 96 كيلوواطا/130 حصانا و165 كيلوواطا/225 حصان.

ويبلغ معدل الاستهلاك 4.6 لتر/100 كلم لمحركات الديزل، و5.6 إلى 6.4 لتر/100 كلم لمحركات البنزين.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة هجين Plug-in بقوة إجمالية 165 كيلوواطا/225 حصانا مع مدى سير يزيد على 50 كلم ومعدل استهلاك يبلغ 1.2 لتر/100 كلم.

ومن المقرر إطلاق السيارة المدمجة DS4 الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.