إليك أفضل 7 سيارات من ناحية جمال التصميم الداخلي.. روعة "السبعينيات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظي الصالون الداخلي للسيارات بقدر كبير من الاهتمام من قبل المصنعين في السبعينيات، فكانت النتيجة، طرح مجموعة متميزة ألهمت أجيال متعاقبة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم السيارات صاحبة أجمل تصميم داخلي من التي طرحت في حقبة السبعينيات.

وضمت القائمة، طراز Dodge Dart "Hang 10"، الذي طرح في حقبة السبعينيات بتصميم داخلي فخم، وكان يتوفر بمحرك فئة V8، ينتج قوة 245 حصان.







ومن ماركة فورد، ضمت القائمة طراز كان من أجمل الموديلات التي توفرت في حقبة السبعينيات، بتصميم داخلي متميز، هو طراز Ford Mustang Mach 1، وتوفر في الفترة بين عام 1971 وحتى عام 1973، وكان من الموديلات العاملة بمحرك V8.





من بعده ضمت القائمة الجيل الثاني من طراز شيفروليه "كمارو"، الذي توفر بصالون داخلي فخم، كان من أبرز التصميمات الداخلية التي طرحت لحقبة السبعينيات، وتوفر بمحرك ينتج قوة 350 حصان، فئة V8.





وطراز AMC Rebel Machine، من الموديلات التي طرحت بتصميمات متميزة لحقبة السبعينيات، وكان من السيارات ثنائية الأبواب، وعمل بمحرك ينتج قوة 390 حصان، من فئة V8.





ومن ماركة "بويك" الأمريكية، ضمت القائمة الجيل الثاني من طراز Buick Riviera، الذي طرح بأحد أفضل التصميمات الداخلية من سيارات السبعينيات، وتوفر للبيع في الفترة بين عام 1971 وحتى عام 1973.





من بعده، ضمت القائمة الجيل التاسع من طراز كاديلاك "إلدورادو"، الذي توفر بتصميم داخلي كان من أفخم تصميمات صالونات السيارات في السبعينات.





وطراز Sebring Vanguard CitiCar، الذي توفر بتصميم داخلي متميز، تمتع بمجموعة من التقنيات التي كانت نادرة في هذه الفترة، وطرح هذا الطراز للمرة الأولى عام 1974.



