أول لقطات تشويقية لطراز هيونداي الجديد "كونا N 2022"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات تشويقية هي الأولى، لطراز كونا الجديد قبيل الطرح الرسمي للسيارة.

تدخل ماركة هيونداي الكورية الجنوبية عام 2021 بقوة، لما يرتقب لها من طرح مجموعة متميزة من السيارات المنتظرة، وإعلانها عن مجموعة متميزة بالفعل من الموديلات التي تصل قريبا للأسواق، ومن ضمنها نسخة عام 2022 الأحدث من طراز "كونا N" فائق الأداء.





وكانت قد أعلنت هيونداي عن النسخة التقليدية من طراز كونا لعام 2021 في سبتمبر الماضي، وتتميز هذه النسخة الجديدة من الطراز بأنها ستكون مخصصة لعام 2022، وتتبع فئة N فائقة الأداء من هيونداي، إلى جانب كونها من السيارات الـ CUV.





وحتى الآن لم تعلن هيونداي عن المواصفات الرسمية للطراز كونا N، غير أن "موتور وان" يتوقع طرحه بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ذو اربعة اسطوانات ينتج قوة 278 حصان.





ليست الأولى

ولك تكن سيارة كونا N لعام 2022، هي أول سيارة جديدة كليا تعلن عنها هيونداي منذ بداية 2021، فقبلها مباشرة، أعلنت هيونداي عن طراز آخر جديد كليا هو طراز "بايون".

وتتمتع هذه السيارة الجديدة، بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهرا عالي التقنية وسط المنافسين لتحجز مكانها في الصفوف الأولى لمبيعات السيارات SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.20 متر، كما تتمتع بملامح موديلات الطرق الوعرة مع خلوص أرضي كبير، وقاعدة عجلات بطول 2.58 متر، مع العلم أن المنصة مبنية على سيارة i20 هاتشباك الصغيرة لهيونداي، وهو ما يجعلها تتمتع برحابة كبيرة وسعة حيز أمتعة تصل إلى 411 لترا.

وتتوفر السيارة الجديدة بثلاثة محركات بقوة 62 كيلووات/84 حصانا أو 74 كيلووات/100 حصان أو 81 كيلووات/110 أحصنة، الأقوى منها مزود بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

ويتسع برنامج الدفع بنواقل الحركة اليدوية والأوتوماتيكية من سبع سرعات.