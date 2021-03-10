اخبار السيارات

تعرف على أسعار الوقود بعد تحديثها (مارس 2021)

0 نشر
كريم أبو الهوى 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 مارس 2021.

وأوضحت أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:

  • 1.90 ريال لكل لتر بدلاً من 1.81 ريال: بنزين 91
  • 2.04 ريال لكل لتر بدلاً من 1.94 ريال: بنزين 95
  • 0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير: الديزل

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

يذكر أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 أبريل 2021.

30-1.jpg

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا