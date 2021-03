سيارة بورش 911 RSR المملوكة لبابلو إسكوبار معروضة للبيع بهذا السعر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بورش 911 RSR هي واحدة من أندر السيارات الكلاسيكية للعلامة الألمانية، حيث تم صنع 15 نسخة فحسب منها في السبعينات، وهذه النسخة تحديداً غير تقليدية، لكونها سيارة تاجر المخدرات الكولومبي الأشهر بابلو إسكوبار.

وقد اشتهر إسكوبار بهوس تجميع السيارات النادرة التي تشمل بورش 356 ومرسيدس S600 بولمان.. وهذه النسخة من 911 RSR مزودة بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر متصل بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع خلفي.

عداد المسافات في السيارة يسجل حوالي 400 كيلومتر فقط فيها، كما تم تجديدها والحفاظ عليها بحال ممتازة، مع عرضها الآن للبيع عبر شركة أتلانتيس موتور جروب بسعر 2.2 مليون دولار (8.25 مليون ريال).

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin