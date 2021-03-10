سيارة بورش معلقة في الهواء بحادث غريب!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وقعت سيارة بورش ماكان في مأزق غريب هذا الأسبوع في مبني سكني في روسيا حيث تطرف النصف الأمامي منها خارج المبنى في وضعية بالغة الخطورة.

سائق السيارة هو لاعب هوكي الجليد المحترف دينيس كازيونوف، وجلست زوجته في مقعد الراكب الأمامي وابنهما في الوراء .. وقد شرح كازيونوف أن سبب الحادث هو وجود ثلوج على الأرضية، ما أدى لانزلاق السيارة وارتطامها بالجدار.

يبدو أن الماكان المتعرضة للحادث هي نسخة الفيس ليفت الأساسية كما يظهر من شكل أطراف أنابيب العادم، وسيمكن صيانتها بسهولة نسبياً بعد إصلاح المقدمة.