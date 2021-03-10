اخبار السيارات

لكزس ES 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL وهي شركة سعودية 100%، على سيارات لكزس عبداللطيف جميل، بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات تحت شعار عرض الخير.

السيارة المشمولة في العرض:

  • لكزس ES 2021

مميزات العرض:

  • بدون تحويل راتب
  • بدون دفعة أولى
  • يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
  • الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
  • المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
  • الدفعة الأخيرة قابلة للتقسيط على مدة تصل إلى 3 سنوات

ويتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك خدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

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MO Nasa

MO Nasa

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