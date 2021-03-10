لكزس ES 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL وهي شركة سعودية 100%، على سيارات لكزس عبداللطيف جميل، بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات تحت شعار عرض الخير.
السيارة المشمولة في العرض:
- لكزس ES 2021
مميزات العرض:
- بدون تحويل راتب
- بدون دفعة أولى
- يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
- الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
- المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
- الدفعة الأخيرة قابلة للتقسيط على مدة تصل إلى 3 سنوات
ويتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك خدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.