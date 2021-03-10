لماذا تتميز يلو عن بقية شركات التأجير؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات “يلو” في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية، وهو ما جعلها واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، ونستعرض فيما يلي أبرز الخدمات التي تميز يلو.

خدمة التأجير الفوري

حيث يمكن لعملاء يلو استئجار سيارة من خلال زيارة اي من الفروع الموزعة في خمسة مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى موقعين في كل من مطار دبي الدولي و مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمكنهم من اختيار السيارة المناسبة من أسطول متنوع من السيارات في غضون دقائق، كما وأنه لتوفير الوقت والمجهود، تقدم شركة يلو خدمة إرجاع السيارة المستأجرة في اي فرع من شبكة فروع الشركة.

عضويات يلو

حرصت يلو على توفير أفضل الخدمات لعملائها حرصاً على راحتهم فقدمت لهم عضويات أميالي والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

مع خصومات هائلة لأصحاب العضويات والعديد من المميزات مثل اكتساب الأميال واستبدالها مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني، هذا بالإضافة إلى امكانية الحصول على خصومات لدى مطاعم تشيلي ويز وكذلك لدى الوفاق لصيانة السيارات.

الصيانة

تتحمل يلو تكاليف الصيانة طول فترة العقد، مما يضمن لك الحصول على أعلى وأسرع خدمة صيانة وبدون أي تكاليف، كما توفر يلو خدمة الصيانة المتنقلة بأسطول من السيارات المجهزة والمنتشرة في كافة مناطق المملكة لضمان سرعة الاستجابة، وتتمتع هذه السيارات بتجهيزات تمكنها من تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة.

التأجير طويل الأجل

حيث توفر الشركة خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات، مع العديد من المميزات حيث يمكن للعميل إختيار نوع ولون السيارة المرغوبة واستلامها جديدة، بالإضافة إلى صيانة مجّانية طوال فترة العقد.

هذا بجانب العديد من الخدمات المتميزة مثل:

خاصية تنفيذ الحجز الإلكتروني

تأمين يلو ( درع يلو ودرع يلو بلس)

خدمة فروع المطارات

خدمة الشحن بين المدن

خدمة العضوية العائلية

خدمة الكيلومترات المفتوحة

والجدير بالذكر أن أسطول سيارات يلو دائم التحديث، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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