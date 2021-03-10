هذا ما قد تبدو عليه داخلية سيارات المستقبل من جنرال موتورز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تطلق جنرال موتورز العنان لمصمميها لابتكار أفكار جديدة لموديلات المستقبل، آخرهم تصميم تخيلي غير تقليدي من أحد مصممي جي إم لداخلية سيارة ذاتية بالكامل.

السيارات الذاتية لا تحتاج لمقود أو دواسات، ما يعطي للمصممين حرية غير مسبوقة لتشكيل المقصورة، كما تسمح لهم بتقديم تقنيات جديدة لترفيه الركاب، منها وضع نظام داخلي لألعاب الفيديو.

وقد انتشرت الشاشات اللمسية العملاقة مؤخراً في صناعة السيارات بمساحات وصلت إلى 56 إنش في شاشة “هايبرسكرين” الجديدة كليًا لمرسيدس، ومن المنطقي تخيل استخدام هذه الشاشات في المستقبل لألعاب الفيديو ضمن خدمات أخرى.

ونرى في التصميم التخيلي المرفق لجي إم شاشة عريضة في موقع لوحة القيادة التقليدية، مع مقعدين وكونسول أوسط صغير بشاشة تابلت صغيرة للتحكم في وظائف السيارة المختلفة.. ما رأيكم في الفكرة؟